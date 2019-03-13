Sakarya'da içmesuyu hatlarının uzunluğu 6 bin 921 kilometreye ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptıkları dev yatırımlarla Sakarya'nın altyapı anlamında örnek şehirlerden birisi haline geldiğini belirtti. Çeşmelerinden su içilebilen, çevresi ve su kaynakları korunan bir Sakarya hedefiyle çalışmalara başladıklarını belirten Toçoğlu, “Hamdolsun 2009'dan günümüze sadece bugünü değil 100 yıl sonrasını da düşünerek projeler ürettik. Bu projelerimizi maksimum verim alacak şekilde en ince ayrıntısına kadar planlayarak hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada su yönetimi anlamında çalışmaları takip ve takdir edilen bir yerel idare haline gelmiş durumdayız” dedi.

Önceliği içmesuyuna verdiklerini söyleyen Toçoğlu, “Depremin yıktığı bir şehirde yeni inşa edilecek hatların sağlam olması, hasarlı hatların tespit edilip günün şartlarına uygun şekilde yenilenmesi son derece önemli. Biz bu anlamda şehrimizin içmesuyu altyapısını inşa ederken uzun yıllar hizmet sunabilecek, depreme dayanıklı, bir afet durumunda en kısa süre içerisinde tekrar faaliyete alınabilecek bir altyapı inşa ettik. Çeşmelerinden doğrudan su içilebilen Sakarya hedefiyle çıktığımız yolda şu anda Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunu vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işe aşk ile bağlandık. Şehir genelinde kısa süre içerisinde 10 içmesuyu arıtma tesisi inşa ettik. Suyun her aşamasını kontrol altında tuttuk. Hatlarımızın toplam uzunluğu 6 bin 921 kilometreye ulaştı. Teknolojimizi dünyanın önde gelen şehirlerinin seviyesine taşıdık. İçmesuyu noktasında çok iyi bir noktaya geldik” diye konuştu.

“Sapanca Gölü'nü korumak için 100 milyon lirayı aşan yatırım”

Şehrin en büyük içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü korumak için 100 milyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını belirten Toçoğlu, “İçmesuyunun kalitesi su kaynaklarının korunmasıyla doğrudan ilişkili. Biz bu anlamda şehrimizin en büyük içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü korumak için 100 milyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik. Gölün etrafını kolektörle çevreledik. Şehir genelinde de kanalizasyon ağımızı genişlettik. Şu anda atıksu altyapımızın toplam uzunluğu 2 bin 751 kilometreye ulaşmış durumda. 3 atıksu arıtma tesisi inşa ederek Sakarya Nehri'ne ve Karadeniz'e atıksu karışmasının önüne geçtik. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde inşa çalışmaları sürüyor. Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi'nin projesi hazır. Şehircilik anlayışımız ve Sakarya için tahayyül ettiğimiz kentleşme çizgisi büyük yapıların insanı boğmadığı, yeşille, tabiatla iç içe bir çizgi. Özellikle su kaynaklarımızın ve çevremizin korunması noktasında atıksu yatırımlarımız büyük bir rol oynadı” şeklinde konuştu.

“Yağmursuyu hatlarımızın uzunluğu 505 kilometreye ulaştı”

Sakarya'da yağmursuyu anlamında daha önce hayata geçirilmesi dahi hayal olarak nitelendirilebilecek büyüklükte çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Toçoğlu, “Erenler'de yaptığımız 9 buçuk milyonluk dev yağmursuyu hattımız birçok bölgenin sorununu çözüme kavuşturdu. Bunun yanında hem şehrimize kazandırdığımız yeni ulaşım akslarında, hem de yenilediğimiz bölgelerde yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. Yağışlar neticesinde sıkıntı yaşanan bölgeleri tespit ederek bu bölgeleri de yağmursuyu altyapısıyla buluşturuyoruz. Suları en iyi şekilde toplayarak deşarjını gerçekleştiriyoruz. Şehir genelinde yağmursuyu hatlarımızın uzunluğu 505 kilometreye ulaştı. Artık yoğun yağışlarda dahi kısa süre içerisinde suları tahliye olan bir Sakarya var” ifadelerini kullandı.