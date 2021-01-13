Sakarya'da iki aile birbirine girdi: 2 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Bilge Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşu olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay esnasında taraflardan yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alan polis ekiplerince, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.