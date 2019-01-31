Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 54 HR 554 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 34 LH 7603 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 54 HR 554 plakalı otomobil sürücüsünün eşi S.A. hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.