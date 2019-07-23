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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Ahmet A.Ç., (49) yönetimindeki 34 GU 506 plakalı otomobil, anayola çıkmak isteyen Sıtkiye Ü., yönetimindeki 47 GM 170 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ahmet A.Ç., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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