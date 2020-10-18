Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Türbe Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen Opel marka otomobil ile Türbe Caddesi'ne dönüş yapmak için manevra yapan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen Skoda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Meydana gelen kazada her iki araçta kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.