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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi İkizce köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.K. idaresindeki 54 VF 149 plakalı otomobil, İkizce köprülü kavşakta D.K. idaresindeki 34 BD 1801 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kaza sonrasında yaralanan ve otomobilde sıkışan 6 kişiyi çıkararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Fatma D., Necmiye K., Ayşe K., Okan T., Volkan B. ve Ufuk D.'ye olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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