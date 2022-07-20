Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Kandıra sapağında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kandıra istikametine seyir halinde olan L.C. idaresindeki 41 N 0253 plakalı otomobil ile Kaynarca istikametine seyir halinde olan G.M.K. idaresindeki 34 CVZ 251 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.