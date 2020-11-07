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Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza K. idaresindeki 54 TP 678 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelmekte olan Mete T. idaresindeki 54 PM 829 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Hamza K., Melike K. ve Hüseyin K. isimli 3 kişi yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 54 TP 678 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Hamza K., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.


İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza sebebiyle kısa süreliğine kapanan yol, otomobillerin bölgeden kaldırılması ile birlikte tekrardan normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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