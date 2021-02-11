Sakarya'da ikinci doz ile 70 yaş ve üstü için aşılama başladı

Dr. Aziz Öğütlü, sağlık personelinin korona virüs aşısında ikinci dozların vurulmaya başlandığını duyurarak, 70 yaş ve üstü vatandaşlarında randevu alarak aşılarını yaptırabileceğini kaydetti.

Aşılama çalışmalarının program dahilinde tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “İlimizin diğer illere göre aşılama programında geri kaldığını söyleyenler oldu. Aslında durum bu şekilde değil. Yakın zamanda hastalığı geçirenlere zaten aşı yapılmıyor, bunu da hesaba katmak gerekiyor. Belirlenen gruplara göre baktığımız zaman biz yüzde 50 oranında aşılama yapmış durumdayız. Sağlık çalışanlarımızda bu oran yüzde 70'lerde” dedi.

İkinci doz başladı

Sağlık çalışanlarıyla başlayan birinci doz aşılamanın 90 yaş ve üstü ile akabinde 85 yaş ve üstü olarak devam ettiğinin dile getiren Öğütlü, “Şimdi de ilimizde 70 yaş ve üstü aşılama çalışmaları program dahilinde devam ediyor. Şu an aşıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Sağlık personelimiz için ilimizde ikinci doz aşılamamız başladı. Bende gelip ikinci doz aşımı oldum. Bu salgın hastalıkla savaşta en etkili silahımızın aşı olduğunu lütfen unutmayalım” diye konuştu.

Aşı randevusu

Açıklanan program dahilinde aşı olmak isteyen vatandaşların e-nabız ve MHRS sistemi başta olmak üzere 182'den aşı randevusu oluşturmaları konusunda da çağrıda bulunan Öğütlü, “Hastanelerimizde aşı odalarımız hazır bunun yanında özel hastanelerimiz ve aile hekimlerimizde randevu ile aşı yapıyor. Randevu konusunda sorun yaşayan vatandaşlarımız Müdürlüğümüzün 444 71 82 numaralı Covid-19 İletişim ve Aşı Danışma Hattını arayarak destek alabilirler” şeklinde konuştu.