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Sakarya'da ikinci patlama: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Sakarya’da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.


Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.


Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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