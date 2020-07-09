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Sakarya'da ikinci patlama: Yaralılar var

Sakarya’da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasından çıkartılan patlayıcılar infilak etti.

Sakarya'da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasından çıkartılan patlayıcılar infilak etti. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı şahıslar hastanelere sevk ediliyor.


Sakarya'nın Taşkısığı mevkisinde, patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye jandarma ekipleri sağlık ekipleri dışında kimse alınmıyor. Olayda yaralanan şahısların hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

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