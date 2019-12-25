Sakarya'da ilçe garajlarında yolcu durakları temizleniyor

Bu kapsamda şehir merkezinde bulunan Ofis, Donatım ve İhsaniye garajında yolcu peronları temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde bulunan Ofis, Donatım ve İhsaniye garajında yolcu peronlarının temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafınca yapılan açıklamada, “Durak yıkama ve durak bakım onarım ekiplerimiz tarafından yolcu duraklarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde bulunan Ofis, Donatım ve İhsaniye garajlarında yolcu peronları temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Yolcu duraklarının ortak kullanım alanı olduğunu ve afiş, reklam, poster, pankart gibi görüntü kirliliği oluşturacak malzemelerin yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir” denildi.