Sakarya'da iş yerine uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde H.A. isimli şahsın iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda; 1 buçuk kilogram kubar esrar, 2 adet dijital hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi. İş yeri sahibi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.