Sakarya'da Jandarma'nın Kasım ayı raporu: 97 tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince Kasım ayı içerisinde çeşitli suçlardan yakalama kaydı bulunan 469 şüphelilerden yakalandı. Mahkeme önüne çıkarılan şüphelilerden 97'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için gerçekleştirmiş olduğu operasyonları Kasım ayında da hız kesmeden devam etti. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonların Kasım ayı bilançosu açıklandı. Kasım ayında jandarma ekipleri 111 bin 47 şahsı sorguladı. Aralarında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve mahkemeye sevk edilen 469 şüpheliden 97'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 372 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerce Kasım ayı boyunca sorgusu yapılan 37 bin 655 araçtan, 573 tanesi ise trafikten men edildi.