İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da kadınların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde üç kadın arasında çıkan ve kavgaya dönen tartışma anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde üç kadın arasında çıkan ve kavgaya dönen tartışma anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların kadınları ayırmakta güçlük çektiği ve polis ekiplerini çağırdığı kavga esnasında bayılan bir kadın ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Olay, üç gün önce Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen üç kadın arasında tartışma yaşandı. Küfür ve hakaretlerle büyüyen tartışma sonrasında kadınlar sokak ortasında birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmak istedi ancak zorluk çekince durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında kadınlardan biri yere düşerek fenalık geçirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince baygın kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise kavgaya karışan kadınların ifadelerini almak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.