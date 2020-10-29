Sakarya'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artış yüzdelerini açıklaması üzerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, korona virüs vakaları ile alakalı düzenlendiği toplantıda kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirilmesi ve il genelinde denetimlerin iki katına çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunarak bazı illerdeki korona virüs artış oranlarını dün açıklamıştı. Ortalama vaka artışının yüzde 85 olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, Sakarya'da vaka artış oranının yüzde 76 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının ardından Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın da hazır bulunduğu toplantıda şehir genelindeki korona virüs vakalarının seyri masaya yatırıldı.

Salgının seyri ile ilgili durum ve tedbirlerin ele alındığı toplantıda sonrasında Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ek kararların alındığını belirterek, “Kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirilmesine, il genelinde denetimlerin iki katına çıkarılmasına ve fabrika ile işletmelerde molalara dönük özel önlemler alınmasına karar verilmiştir” açıklamasında bulundu.