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Sakarya'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bazı mahallelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bazı mahallelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.


Etkili olan kar yağışında, Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı olan mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının Dikmen ve Yeniyayla'da 50 santimetre, Kurtuluş ve Göksu mahallerinde 45 santimetre, Aksu Mahallesinde ise 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Karla mücadeleye başlayan Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yağışlar boyunca, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını aralıksız süreceği belirtildi.

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