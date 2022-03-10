Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya Valiliği 10 ile 14 Mart tarihleri arasında eğitime ara vermişti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent genelinde kar etkili olmaya başladı. Şehrin muhtelif bölgelerinde etkisini arttıran kar adeta lapa lapa yağmaya başladı. Yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması beklenirken, belediye ve karayolları ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bulunarak sahada çalışmalarını sürdürüyor.