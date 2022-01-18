Sakarya'da kardan kapanan 8 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 8 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler şehrin yüksek bölgelerinde etkisini hissettiren kar yağışına ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 52 araç, 88 kişilik ekiple yağışlar öncesinde teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek mahallelerinde kar yağışı dolayısıyla kapalı yollar ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son veriler doğrultusunda teyakkuza geçmiş, karla mücadele için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şehrimizin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren yağışlar neticesinde ulaşıma kapanan mahallelerimizde yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiriyoruz. 13.30 itibariyle toplam 13 mahallemize ulaşım sağlanamıyordu. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde 8 mahallemizde yollar ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca verileri anlık olarak takip ediyoruz. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olmaya devam edecek” denildi.