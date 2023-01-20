Sakarya'da karne heyecanı: 220 bin öğrenci için yarıyıl zili çaldı

Sakarya'da 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi bugün 220 bin 186 öğrencinin karne almasıyla tamamlandı.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi bugün öğrencilerin karne almasıyla tamamlandı. Bu çerçevede Sakarya genelinde 788 okulda eğitim gören 220 bin 186 öğrenci iki döneme başlamak için kısa bir mola verdi. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, karne alan çocukların heyecanına ortak oldu. Öğrenicilere karnelerini veren Kılıç, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bugün karnelerini alıyor ve bizlerde onların bu heyecanına ortak oluyoruz. İkinci dönem için kısa bir mola verecekler. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.