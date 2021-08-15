Sakarya'da kayıplara karıştı, İstanbul'da bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine misafirliğe gelen ve kayıplara karışan kız çocuğu, İstanbul'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki D.Y. isimli kız çocuğu Ankara'dan, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden dayısına misafirliğe geldi. Kuzenleri ile şehir turuna çıkan çocuk, bir anda ortadan kayboldu. Ailesi, kızları için emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, küçük kızı tanıştığı yaklaşık gençle birlikte İstanbul'un Pendik ilçesinde buldu. İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen kız, ailesine teslim edildi.