Sakarya'da kaza kurşunu ölüme neden oldu

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kocaali ilçesinde arkadaşının eşinin silahından çıkan kurşunun isabet ettiği 43 yaşındaki güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kocaali ilçesi Çamdağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Hasan Ali Karataş ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Çamdağı'na gitti. Havaya ateş açıldığı esnada Karataş'a, arkadaşının eşi Fatma A.'nın kullandığı silahtan çıkan kurşun isabet etti. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Karataş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karataş'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi neticesinde belirlenecek. Fatma A., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, konuya ilişkin inceleme sürüyor.