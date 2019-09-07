Sakarya'da kenevirlere aşılama yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Erenler İlçe Jandarma Müdürlüğü ile JASAT ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde ikamet eden İ.A. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticareti ve yasadışı Hint keneviri ekimi yaptığı üzerine harekete geçti. Şahsın evine yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 5 kilo 324 gram kubar esrar ve boyları 2 ile 3,5 metre arasında değişen 31 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şahsın söz konusu kenevirlere aşılama yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticareti ve yasadışı Hint keneviri ekimi suçlarından tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.