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Sakarya'da kısıtlamaya uymayan 138 kişiye 244 bin TL para cezası

Sakarya’da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 138 kişiye toplamda 244 bin 657 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya'da hafta içi, hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarını ihlal eden 138 kişiye toplamda 244 bin 657 TL idari para cezası uygulandı.


Korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta içi kısmi olarak ve hafta sonu ‘tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında devriyelerini sürdürdü. Bu kapsamda Sakarya'da son 7 günde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 138 kişiye ise toplamda 244 bin 657 TL idari para cezası uygulandı.

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