Sakarya'da korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında anne-baba ve 3 çocuğu olmak üzere toplam beş kişi dumandan etkilendi. Mahalleyi sokağa döken yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, gece saat 01.50 sıralarında Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şeref T.'ye ait sobalı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Paniğe sebep olan yangında mahalleli sokağa döküldü. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Baba Şeref, anne Ayşe ile çocukları Sümeyye, Halime ve Süheyla T. yangın esnasında dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri gerçekleştirilen aile üyelerinden bazıları hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.