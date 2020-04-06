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Sakarya'da korona virüse tedbirler kapsamında yaylalar vatandaşlara kapatıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaylalar vatandaşlara kapatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaylalar vatandaşlara kapatıldı. Yaylalarda kalan vatandaşlara ise ‘Evinize dönün' çağrısı yapıldı.


Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde alınan geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs tedbirleri kapsamındaki kararıyla Akyazı ilçesinde bulunan yaylalar vatandaşlara kapatıldı. Boşaltılmaya başlanan yaylalarda kalan vatandaşlara ise jandarma ekiplerince ‘evinize dönün' çağrısı yapılırken yarın itibariyle Akyazı'daki yayla yollarının kapatılacağı öğrenildi.

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