İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da koruma altında olan ‘Şakayık çiçeği' bulundu

Sakarya’nın Hendek ilçesi yaylalarında yöresel ismi yayla çiçeği olan şakayık çiçeklerini koparmanın cezası 61 bin 800 TL olduğu açıklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi yaylalarında yöresel ismi yayla çiçeği olan şakayık çiçeklerini koparmanın cezası 61 bin 800 TL olduğu açıklandı.


Antalya, Burdur ve Denizli gibi bir çok ilde yetişen şakayık çiçeğine vatandaşlar Hendek ilçesi Dikmen Yaylasında da rastladı. Çiçeği gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaylada yaptıkları incelemenin ardından yöresel ismi yayla çiçeği olan şakayık çiçeğini koruma altına aldı. Koparılması yasak olan ve para cezası uygulanan çiçeklerin bulunduğu bölgelere tabela asıldı.


Çiçeği koparmanın cezasının ise 61 bin 800 TL olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.