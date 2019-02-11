Sakarya'da kurallara uymayan motosikletler otoparka çekildi

Sakarya'nın ana caddelerinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, kurallara uymayan motosikletler otoparka çekildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ana caddelerde trafik uygulamalarına devam ediyor. Son olarak ekipler Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Gerçekleşen uygulamada motosiklet sürücülerine, eksik evrak, kasksız motosiklet kullanmadan idari para cezası uygulandı. Ehliyetsiz sürücüler, plakasız motosikletleri, sigortasız veya sigortasının günü geçmiş olan motosikletleri toplayarak otoparka kaldırdı.