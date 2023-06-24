Sakarya'da Kurban Bayramı güvenlik tedbirleri toplantısı

Sakarya'da Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan toplantıda her alanda alınan önlemler görüşüldü.

Kurban Bayramı'nın Sakarya'da huzur ve güven içerisinde geçebilmesi için her alanda alınan önlem ve yapılan çalışmaların görüşüldüğü ‘Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı'na, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlık etti. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sungur Mehmet Yeni, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Aydın Kutlu, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

İlgili kurum ve kuruluşların bayram öncesi ve süresince sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar ve hazırlıklar ile ilgili brifing sundukları toplantıda Vali Kaldırım, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi, herhangi bir sorun yaşamaması için hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi talimatını verdi. Kurban Bayramı nedeniyle özellikle kara yollarında trafik hareketliliğinin başlayacağını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tüm vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla Valilik olarak tüm birimlerimizle birlikte gerekli önlemlerimizi şimdiden aldık. Bayram ve tatil süresince meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda olacaklar. Ülkemizin önemli akslarında bulunan İlimize gelecek, İlimizden yola çıkacak ve geçecek olanlardan trafik kurallarına riayet etmelerini ve özellikle emniyet kemeri takılması hususuna özel bir önem vermelerini istiyoruz” dedi.

Vali Kaldırım, “Tedbirler alınınca ve bilinçli davranınca herkesin hayatı kolaylaşıyor. Bayram süresince özellikle kara yollarında herhangi bir sorun yaşanmaması adına trafik ekiplerimiz şehir içi ve şehirlerarası yollarda da gece gündüz demeden yoğun bir denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklar. Ancak vatandaşlarımızın da alınan önlemler ve tedbirlere ve kurallara riayet etmeleri; hem kendileri hem de sevdikleri açısından bayramın bayram tadında yaşanmasına vesile olacaktır. Öncelikle trafiğe çıkacak olan sürücülerimizden; seyahat süresince konsantrasyonlarının dağılmaması, uykusuzluk ve yorgunluğa karşı mola vererek yollarına devam etmelerini, hız sınırlarına katiyen uymalarını, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılmasını, araç kullanırken cep telefonu kullanmamalarını, şerit ve takip kurallarına riayet etmelerini istiyoruz. Sakaryalı aziz hemşehrilerimizle birlikte; tüm İslam Aleminin ve bayramda görev yapacak tüm personelin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramı sevdiklerimizle bir arada, herhangi bir sorun yaşanmadan, kazasız ve belasız bir şekilde, rahat ve huzur içerisinde geçirmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.