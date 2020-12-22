Sakarya'da lüks araç uzun namlulu silahlarla kurşunlandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ilçesinde lüks bir araç uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlanan araç pikaba çarparak kaza yaptı. Saldırgan ya da saldırganlar ise olay yerinden kaçıp uzaklaştı.

Olay, Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi, Hızır İlyas Arıtma Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampa yukarı çıkan lüks bir otomobile, yine seyir halindeki başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Meydana gelen olayda kurşun yağmuruna tutulan araç rampadan aşağı doğru kaçmaya çalışırken o esnada orada geçmekte olan M.P. idaresindeki 08 YA 413 plakalı pikap tarzı bir araca çarptı. Kurşunlandıktan sonra kaza yapan araç, daha sonra rampa aşağı giderek gözden kayboldu. Meydana gelen olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, olay büyük panik oluşturdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alıp incelemelerde bulundu. Olay esnasında büyük korku yaşadığını söyleyen sürücü M.P., "Silah seslerini duyduk ama arabada arıza var sandık. Baktık silah sesleri hala geliyor. Sonra bir araç geri geri gelip bize çarptı. Ardından aşağı yöne doğru gitti. Biz korkudan öldük" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.