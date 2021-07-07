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Sakarya'da lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde duble yolda yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil takla attı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Adapazarı-Kaynarca duble yolu Hataplı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan A.S. idaresindeki 34 HN 3416 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü A.S. ile araç içerisinde bulunan B.B. ve D.S. isimli 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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