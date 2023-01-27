Sakarya'da mahalleliyi sokağa döken yangın: Ekipler seferber oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dört katlı binanın çatısında çıkan yangın için ekipler seferber oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hacıoğlu Mahallesi 5048. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürebilmek için seferber olurken sokağa dökülen vatandaşlar ise olan biteni korku dolu gözlerle izledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken yangını gören mahalle sakini Harun Sağlam, “Biranda oldu, nasıl olduğunu anlayamadık, yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor” derken Hüseyin Acar, “Yangın saat 12 gibi çıktı, itfaiye ekipleri burada müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok” şeklinde konuştu.