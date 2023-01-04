İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da metruk binada yangın

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

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