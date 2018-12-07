Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarını saniye saniye kaydetti. Kameralara yansıyan görüntülerde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülüyor. Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı ışıkları, Tekeler Mahallesi Kuzey Terminal kavşağı mevki, Kasım Paşa Caddesinde meydana gelen trafik kazalarında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.