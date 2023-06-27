Sakarya'da mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Sakarya'da Kurban Bayramı'nın arifesinde yüzlerce vatandaş, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sakaryalı vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda arife günü mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi mezarlığına gelen vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarları başında dua ederek, temizledikleri kabristanların bakımlarını da yaptı. Bazıları da mezarlıklara ekilen çiçekleri suladı.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Emine Acavit, “Bütün ölmüş akrabalarımızı ziyaret edip dualar ettik” derken, Mehmet Ayvaz ise, “Büyüklerimizi, geçmişimizi ziyarete geldik. Her arife günü bayram ziyaretini yapmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince dualar okuyor, mezarlıklarımızı onarıyoruz. Geçmişimizi unutmayacağız ve dini görevlerimizi yerine getirerek, vazifemizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Dualarımızı okuyup, temizlik yapıyor ve çiçekler dikiyoruz”

Mustafa Ark, “Geçmişimizi unutmamak için bayram ve özel günlerde ziyaret ediyoruz mezarlıkları. Gelecek olan nesillerde unutmasın, neslini diye onlara da aşılamaya çalışıyoruz. Dualarımızı okuyup, temizliğimizi yapıyor ve çiçekler dikiyoruz. Temizlenecek çöpler varsa onları temizliyoruz. Allah tüm geçmişlerimizin mekanlarını cennet eylesin” şeklinde konuştu. Cevriye Ak'ta, “Annemi ve ağabeyimi ziyaret ettim, dualar okudum” ifadelerine yer verdi.