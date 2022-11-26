Sakarya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Geyve-Taraklı karayolu Doğantepe Mahallesi trafik ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taraklı istikametine doğru seyir halinde olan otomobil ile Geyve yönüne doğru seyir halinde olan 54 ADV 058 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.