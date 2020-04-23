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Sakarya'da miniklerin evlerinde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl evlerde kutlandı.


Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Orta Mahallesi 4406. Sokak'ta oturan minik öğrenciler ile aileleri, 23 Nisan nedeniyle evlerini bayrak ve balonlarla süsledi. Daha sonrasında İstiklal Marşı'nın her mısrasını farklı çocuğun seslendirdiği bir video oluşturuldu. Dikkat çeken videoda öğrenciler, tüm Sakarya'yı 100'üncü yıla yakışır şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerde şenlik havasında geçirmeye ve hep birlikte saat 21.00'de balkonlarda İstiklal Marşı okumaya davet etti.

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