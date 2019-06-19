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Sakarya'da motosiklet hırsızı yakalandı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde motosiklet çaldıktan sonra satmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde motosiklet çaldıktan sonra satmaya çalışan şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Ferizli'ye bağlı Sinanoğlu Mahallesinde meydana gelen motosiklet çalındı. Yaşanan hırsızlık sonrasında Ferizli İlçe Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızın kimliğini tespit etti. Çaldığı motosikleti Ferizli sanayisinde bulunan tamircilere satacağı bilgisine ulaşan Jandarma, sivil kıyafetle sanayi içerisinde gerekli tedbirleri aldı. Bir süre sonra M.K. isimli şüpheli şahıs çaldığı motosikleti plakaları sökülmüş vaziyette satmak isterken suçüstü yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

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