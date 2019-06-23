Sakarya'da nüfusunun 3 katına yetecek su potansiyeli

Erenler, Akyazı, Karapürçek ve Sapanca Belediye Başkanları ile bir araya gelen SASKİ Genel Müdürü Keleş; Akçay Barajı, Çamdağı Barajı ve Ballıkaya Barajı projeleriyle Sakarya'nın nüfusunun 3 katına yetecek birinci sınıf su potansiyeline ve entegre içmesuyu sistemine sahip olacağını açıkladı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım ve Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyaret etti. SASKİ'nin şehir genelindeki yatırımlarının 1 buçuk milyar liraya yaklaştığını vurgulayan Keleş, “Devam eden ve hazırladığımız projelerle Sakarya'nın geleceği garanti altına alınıyor” dedi.

Şehir genelinde içmesuyu ağının 6 bin 921 kilometreye ulaştığını belirten Keleş, “Kanalizasyon ağı 2 bin 751 kilometre, yağmursuyu ağı ise 505 kilometre uzunluğa ulaştı. 16 ilçemizde son derece önemli yatırımlara imza attık. Birçok önemli proje ise devam ediyor. Sapanca Gölü'nün üzerindeki su baskısını azaltacak ve şehrimize alternatif içmesuyu kaynağı oluşturacak Akçay Barajı'nda sona gelindi. İnşallah bu sene sonunda su tutmaya başlanacak. Böylelikle önümüzdeki yıldan itibaren vatandaşlarımızın musluklarına tertemiz kar suları ulaşacak. Şehrimizin kuzeyinin içmesuyu geleceğini garanti altına alacak Çamdağı Barajı'nda ise proje ve ÇED süreçleri tamamlandı. Kurumumuzun çabalarıyla yatırım programına alınarak inşa edilen Ballıkaya Barajı'nda gövde tamamlanmak üzere. İnşallah tüm bu yatırımlarla Sakarya Türkiye'de eşi benzeri olmayacak şekilde nüfusunun 3 katına yetecek bir su potansiyeline kavuşmuş olacak” dedi.

2014 yılında Büyükşehir sınırlarının tüm il sınırlarını kapsamasıyla ilçelerde de yoğun şekilde çalışmaya başladıklarını söyleyen Keleş, “450 kilometre uzunluğundaki Karasu-Kocaali İçmesuyu Projesi tamamlandı. Kurudere-Yeşilköy İçmesuyu Projesi'ni tamamlayarak bölgeye Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan birinci sınıf suyu ulaştırdık. Kaynarca'ya 60 kilometre uzaklıktaki Sapanca Gölü'nün suyunu getirdik. Taraklı, Karapürçek, Pamukova ve Geyve'nin içmesuyu altyapısını yeniledik. Keremali Dağı'nın kaynak suyunu Akyazı'nın 5 mahallesine ve ilçe merkezine ulaştıracak hattı tamamladık. Kuzuluk ve Küçücek'te yeni içmesuyu hatları inşa ettik. Sapanca'nın üst mahallerinde yaşanan içmesuyu sorununu yatırımlarımızla çözüme kavuşturduk. Erenler ve Serdivan'da depremin ardından yenilenmeyen hatları yenileyerek bu ilçelerimizde akıllı altyapı sistemi kurduk. Kayıp kaçak oranlarını dünya standartlarına indirdik. Sapanca, Hendek ve Alifuatpaşa'da içmesuyu çalışmaları devam ediyor. Hazırladığımız çok sayıda proje de bulunuyor” diye konuştu.

Türkiye'nin en kaliteli içmesuyu

Çeşmelere Türkiye'nin en kaliteli içmesuyunun ulaştırılmasında suyu kaynağında korumaya verdikleri önemin büyük paya sahip olduğunu söyleyen Keleş, “Etrafını kolektörle çevrelediğimiz Sapanca Gölü şu anda Türkiye'nin en iyi şekilde korunan su kaynaklarından birisi konumunda. Bunun yanı sıra şehrimizde su kaynaklarımıza atıksu karışmasını önlemek için çok sayıda kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesini hayata geçirdik. Sahillerimizde mavi bayrak dalgalanmasını sağladık. Kocaali, Taraklı, Geyve, Pamukova, Sapanca Yanık, Arifiye Karaaptiler, Akyazı Kuzuluk, Akyazı Küçücek, Karapürçek ve birçok bölgede kanalizasyon altyapısını tamamladık. Adapazarı'nın Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Atıksu arıtma tesisi sayımızı 6'ya çıkardık. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi hızla yükseliyor. Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi için proje hazır. Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'nin ise 2.kademesi inşa edilecek ve tesisin kapasitesi artırılacak. Türkiye ortalamasının üzerinde olan atıksu arıtma oranı daha da ileri seviyeye taşınacak” şeklinde konuştu.

Tükettiğini üreten şehir

Bir su ve kanalizasyon idaresinin olağan görevlerinin yanı sıra şehre katkı sunma misyonu doğrultusunda doğaya ve ülke ekonomisine de hizmet ettiklerini söyleyen Keleş, “ADASU HES ile Türkiye'de hidroelektrik santrali inşa eden ilk yerel idare olduk. Bu yatırımımız 6 yıl gibi kısa bir sürede 50 milyon liralık bir katkı sağladı. Aynı zamanda çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacı ve nehrin temizliği bakımından önemli bir rol üstleniyor. Keremali İçmesuyu İsale Hattı üzerinde inşa ettiğimiz Keremali HES'i tamamladık. Yılda 4 milyon kilovat elektrik üretecek bu yatırımımız kısa süre içerisinde devreye alınacak. Akçay Barajı Projesi kapsamında inşa ettiğimiz İkramiye HES, Hacımercan HES ve Hızırilyas HES'te çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hızırilyas HES'te türbinler yerleştirildi. Hacımercan ve İkramiye HES'lerin türbin kontrolleri tamamlandı. Akçay Barajı'nın su tutmasıyla bu 3 HES'te devreye alınacak. Böylelikle tam anlamıyla tükettiğini üreten bir şehir olacağız” ifadelerini kullandı.