Sakarya'da öğrenci evi ticari alan satışları başladı

Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa'nın, Sakarya'daki ilk projesinde yer alan ticari alanların satışına başlandı.

Erkanlı Holding'in Sakarya'da yer alan yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa'nın ticari alan satışlarına başlandığı açıklandı. Verilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi'nin yakınında konumlanan dünyanın en büyük öğrenci evi projesi olma özelliği taşıdığı belirtilen projedeki ticari alan satışlarında ön talep süreci tamamlandı. Büyüklüğü 144 ile 220 metrekare arasında değişen 10 adet alanın talep toplama sürecinde büyük ilgi görüldüğü kaydedildi.

Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Sakarya'da üniversitenin hemen yanı başında konumlanan ve bölge için yeni bir yaşam alanı olması beklenen projeye özellikle uluslararası markaların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

"Sakarya'nın yeni buluşma noktası olacak"

Söz konusu projede ticari alan satışlarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Karayel, "Türkiye'de son dönemin en kazançlı ticari alanlarını bugün itibariyle satışa açıyoruz. Ön talep süreci tamamlanan ve yoğun ilgi gören Univa Sakarya'nın ticari alanları, alırken kazandıracak bir modele sahip. 100 bin öğrencili Sakarya Üniversitesi'nin yanı başındaki projemiz, 2 bin 424 yatak kapasitesiyle dev bir potansiyelin ortasında konumlandırıldı. Proje, şehirdeki tüm öğrencilerin buluşma noktası olacak ve Sakarya'ya çok büyük değer katacak" ifadelerini kullandı.