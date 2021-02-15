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Sakarya'da okullar 2 gün daha uzaktan eğitime devam edecek

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, kar yağışı sebebi ile 16-17 Şubat tarihlerinde de okulların uzaktan eğitime devam edeceğini duyurdu.


Korona virüs dolayısıyla ‘uzaktan' devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi bugün başlayacaktı. Köy okulları ve anaokullarındaki yüz yüze eğitime bu kez de kar yağışı sebebiyle 1 gün ara verilmişti. İl Milli Eğitim Müdür Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda olumsuz kış şartları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat tarihlerinde de uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.


İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Olumsuz kış şartları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm resmi ve özel okullarda 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına 2 gün ara vereceklerdir” ifadelerine yer verdi.

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