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Sakarya'da oltaya köpek balığı yavrusu takıldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi sahilinde bir amatör balıkçının oltasına köpek balığı yavrusu takıldı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi sahilinde bir amatör balıkçının oltasına köpek balığı yavrusu takıldı. Bir süre balığı inceleyerek görüntü çeken vatandaş daha sonra köpek balığını tekrar denize saldı.


Sakarya'da yaşayan Ferhat Urhan isimli vatandaş, balık avlamak için Kaynarca ilçesi Karaboğaz Sahiline gitti. Bir süre sonra oltasına takılan köpek balığı yavrusunu gören Urhan, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre balığı inceleyen ve cep telefonuyla görüntü çeken Ferhat Urhan, daha sonrasında yavru köpek balığını tekrardan denize saldı.

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