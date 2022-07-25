İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip sevk edildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi.


Yangın, Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken, çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi.

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