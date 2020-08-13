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Sakarya'da ormanlık alanda yangın

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye helikopter sevk edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye helikopter sevk edildi. Helikopter, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Yangın, Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık bölgede çevre düzenlemelerinin yapıldığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.


Yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.

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