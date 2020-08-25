Sakarya'da ormanlık alanda yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangının çevrede bulunan evlere yaklaşmaması için ekipler önlemlerini alırken yangın havadan da görüntülendi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın için bölgeye helikopter de sevk edildi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alanda bulunan yerleşim yerlerine yangın sıçramasın diye büyük çaba sarf etti. Paniğe neden olan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği bölgede, yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Öte yandan, meydana gelen yangın havadan da görüntülendi.