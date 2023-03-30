Sakarya'da OSB genişletilmesi söylentilerine Vali'den net yanıt

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki DOMİOSB çevresinde ikamet eden vatandaşların evlerinin yıkılarak sanayi bölgesinin genişletileceği söylentileri sonrası mahalle sakinleri rahatsız olurken, Vali Kaldırım'ın bu konuda net açıklamaları olduğuna dair Sakarya Valiliği yetkililerinden açıklayıcı cevap geldi. Açıklamada, gerçek olmayan bu söylentileri vatandaşların dikkate almaması gerektiği belirtildi.

Kaynarca ilçesinde bulunan Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DOMİOSB) çevresinde ikamet eden vatandaşlar, evlerinin yıkılarak sanayi bölgesinin genişletileceği söylentilerinin ardından tedirgin olarak yetkililerden yardım istemişti. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden cevap gecikmedi. Sakarya Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, söylentilerin gerçek olmadığı ve vatandaşın mağdur edilmeyeceği ifade edildi. Öte yandan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın, bu yılın Ocak ayında bahse konu olan Müezzinler Mahallesi'nin Muhtarı ile Valilikte yaptığı görüşmede, bu konu gündeme geldiğinde, net bir tavır ortaya koyarak vatandaşların yerlerinden edilmeyeceği ve bu tür söylentilere kesinlikle kulak asılmaması gerektiğini de söylediği öğrenildi.