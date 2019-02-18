İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da otel alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde bir apart otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.