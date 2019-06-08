Sakarya'da otomobil beton refüje çarptı: 3 yaralı

Sakarya'da otomobilin beton refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 54 E 5203 plakalı otomobil, Pamukova-Adapazarı duble yolu Karaçam mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı beton refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıları otomobilden çıkarıp yolun karşı şeridine çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.