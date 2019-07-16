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Sakarya'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan C.Ç. yönetimindeki otomobil Kertil Mahallesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan şoför C.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 bayan otomobilin içinde sıkıştı. Kaza yerinden geçen diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Takla atan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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