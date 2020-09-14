Sakarya'da otomobilde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'da bir otomobilin motor kısmında çıkan yangının dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Adapazarı-Bilecik D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Geyve ilçesi Kayıkbaşı mevkiinde seyir halindeki Opel marka otomobilin motorundan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekti. Araçta bulunan kişilerin otomobilden inmesi sonrasında otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.